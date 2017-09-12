〈南部〉古蹟二層行溪舊鐵路橋 台鐵不拆了

2017-09-12

〔記者吳俊鋒／仁德報導〕建造於日治時期的仁德區二層行溪舊鐵路橋，雖以八十六年歷史的高齡被列入市定古蹟，卻遭質疑會對河川通洪造成危害，引發存廢之議，地方爭取保留，昨天召開協調會，台灣鐵路管理局同意在安全維護的前提下，不再堅持拆除，成功搶救。

地方各界為已報請拆除的古蹟舊橋請命，在立委王定宇的邀集下，包含水利署第六河川局長連上堯、台鐵工務處副處長黃宗欣、文化部專門委員陳嘉瑞，以及市府相關單位與地方各界等參加協調會。

區長郭鴻儀表示，二層行溪舊鐵路橋跨越現稱的二仁溪，連接台南與高雄，位於中洲河段上，一九三一年完工，約有兩百四十公尺，見證著台灣交通的發展歷史，很有保存的價值與意義。

文化部以法律保護的觀點，重申不得貿然破壞古蹟，必須留住鐵橋，當地的中生里長葉清仁也允諾，將會同社區人士認養，負責後續的環境整理工作，連上堯則強調，若有需要，願意提供水利專業的協助。

台鐵將提養護、維修計畫

在各界都爭取保留的情況下，代表台鐵出席的黃宗欣同意不再堅持拆除，但會編列預算，進行水位變化的監控，並提報養護、維修的計畫，讓新、舊橋樑的結構可以更安全。

二層行溪舊鐵路橋為一九二七年國內展開南北兩段縱貫體路雙軌化工程期間所著手規劃，當時直接興建複線橋樑的鐵路橋，目前全台僅剩這座，更顯珍貴。一○三年初，台鐵啟用在上游約二十公尺處增建的新橋，舊橋的火車運務走入歷史，地方努力爭取下，文化資產管理處列為市定古蹟。

而舊橋會被台鐵報拆，主要是距離新橋太近，溪水流經下游的舊橋墩時會引起洄旋，衝擊到新橋墩，造成結構危害，但王定宇認為這可透過工程技術來克服，在兼顧河川安全與古蹟保存下，兩全其美地解決問題。