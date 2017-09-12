〈南部〉麻豆文旦樹號稱103歲 專家將鑑定

2017-09-12

〔記者楊金城／麻豆報導〕麻豆竟還有百年文旦樹！柚農王佑鑫在麻豆磚井里種植的三棵老欉麻豆文旦樹號稱樹齡一○三年，如果屬實，將是麻豆文旦產業歷史的活見證。

全台灣現栽種的文旦品種就是「麻豆文旦」，台灣最早栽種文旦紀錄是約清康熙年間從福建移植到台灣嘉義、宜蘭種植，發揚光大則是清道光年間、西元約一八五○年在麻豆區北勢里買郎宅一帶種出改良文旦，命名「麻豆文旦」。

經查證麻豆買郎宅一棵百歲文旦樹，早在八年前就因淹大水枯死，一般認為是麻豆最後一棵百年文旦樹。

目前麻豆地區柚農栽種文旦樹齡三十年以上即可稱老欉文旦，五、六十年樹齡的麻豆文旦還不少，七、八十年以上的麻豆文旦樹則相當稀有，柚農大多對外保密。

麻豆區長林振祿昨聽到王佑鑫種有三棵一○三歲麻豆文旦樹，十分震驚，向柚農打探後，前大埕里長陳金旺可能也還有一棵百年麻豆文旦樹。

林振祿說，麻豆如還保存百年文旦樹，將是讓人高興的一件事，印證麻豆文旦起源歷史的珍貴資產，將請林業試驗所專家前來為四棵老文旦樹鑑定樹齡。

四十四年次的王佑鑫在老家麻豆磚井里的柚園，從祖父時代就開始種麻豆文旦，他說，九年前文旦園內還有同年代的九棵老文旦樹，請來國立中興大學、嘉義大學教授為其中一棵樹幹鑽孔從年輪調查樹齡，後來接到通知當時鑑定出柚樹有九十四年樹齡，到今年則是一○三歲。

兩棵生病 一棵今年產量還有700斤

王佑鑫的九棵百年麻豆文旦樹，至今死了六棵，存活的三棵中有二棵因立枯病奄奄一息，一棵健康百年文旦樹今年還有七百台斤產量，另有六棵約八十歲文旦樹，他說，老欉文旦樹要花更多心思照顧，希望救活二棵百年文旦樹。