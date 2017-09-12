〈南部〉修剪路樹「有型有蔭」 七賢國小獲大讚

2017-09-12

議員指有質感 建議當示範區

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市七賢國小周遭路樹經修剪後，仍保有樹型與樹蔭，市議員吳益政大讚像美髮藝術家的作品，建議可當示範區；高市養工處表示，會積極推動認證制度與修樹規範，盡力在安全、生態、市容間取得平衡。

學校發包 確保通學步道安全

經向養工處、教育局查證，確認七賢國小旁路樹修剪是學校發包，目的是確保通學步道安全，並非養工處例行路樹修剪；吳益政認為無論是哪個單位發包，至少是近期看到最佳修樹典範，凸顯包商有能力做到，不是不能。

去年莫蘭蒂颱風造成高雄上萬棵樹木受損，部分掉落樹枝毀壞路邊車輛或硬體，導致市府被質疑未做好防颱修剪措施。

明年度將按認證標準執行修剪

養工處記取教訓，今年三月即啟動防災修樹作業，不料因部分路樹被包商修成禿頭，遭護樹團體與民眾責難。

沒修夠被罵、修過頭又被罵，主辦修樹的養工處決定暫緩修剪，並彙整各界意見嘗試建立標準，接著陸續在五月、八月舉辦兩場認證講座，引導所有承包商參與認證，明年度將按照認證標準執行路樹修剪，確保品質也減少爭議。

吳益政昨透過臉書指出，上週七賢國小周遭路樹修剪，經愛樹人士、學校、熱心民眾等奔走關切，加上承包商配合，終於出現一處像美髮藝術家的作品，簡短又有型、好有質感。

他補充，路樹一旦被修成禿頭，不但難看，最重要的遮蔽功能也將喪失，七賢國小旁路樹修剪，依然保有樹型，且留有樹蔭可供路人通過。

吳益政強調立法再嚴，執行面最重要，雖然想建立修樹標準，但看到七賢國小修剪的路樹，覺得很感動，相信只要相關單位落實規範，包商有心配合，真的可以把樹修好。