〈南部〉東港違停大執法 3天開罰近百件

2017-09-12

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣東港鎮是屏東沿海最大鄉鎮，加上外地遊客車輛多，鎮內停車問題總是令人頭痛，而機車遇上違停汽車更是險象環生，東港警分局上週六開始連續三天交通大執法，共開出近百張罰單。

估計東港實際居住人數達約八萬人，加上縣級機關都集中鎮內，每日洽公、上學往返者眾，假日還有大鵬灣及小琉球觀光人潮，原本就已狹小的鬧區道路，常因違停導致人車混雜，有時更有騎士搏命與汽車爭道，交通亂象早為人詬病。

警方上週六開始，針對鎮內交通熱點路段如中正路、中山路及朝隆路等加強執法，三天共開出近百張罰單，主要取締違規停車及併排停車，分別開罰九百元及二千四百元。

東港警分局表示，鎮內許多知名景點如東隆宮、大鵬灣休閒特區、華僑市場及東琉碼頭吸引大量人潮與車潮，長期以來駕駛人貪圖方便違規停車，或是在道路兩旁違規設攤等衍生交通問題，未來將規劃經常性交通稽查勤務，改善交通。

民怨無處停車 縣府允增設

也有民眾抱怨，就是因為東港停車場地不足，才導致處處違停的亂象，對此；東港鎮公所強調，路邊停車屬縣政府管轄，年底光復路的路邊停車格將由縣府發包統一管理解決收費爭議，且不排除繼續畫設停車格，也建議縣府儘速增闢在都市計畫核定的停車場用地，鎮公所也會利用公園綠地設置停車場。