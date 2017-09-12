〈南部〉金樽漁港招商 居民盼保留椰林

2017-09-12

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府為活化金樽漁港長期被占用的一．七公頃土地，已招商委託三井集團開發，在地居民昨天聚集擔憂緊鄰聚落的防颱椰林消失。縣府表示，在排除佔用物的前提下，居民訴求可以討論。

泰利颱風來勢洶洶，金樽漁港旁的居民擔心未來遇到颱風，強風恐從港區長驅直入，襲擊社區，昨天上午聚集，針對港區開發表達疑慮。

憂沒了防風林 颱風毀民宅

居民潘志龍說，即將開發的土地是居民長期種植的土地，他們一直向政府要求承租，政府都不理，現在卻全盤交給財團。他強調，不反對財團開發來帶動地方發展，但至少要保存廿公尺寬的椰林帶，做為社區防風林。

他說，從小到大，經歷無數颱風，都靠這片椰林才消減颱風威力，如果砍除，民宅將更脆弱。

居民盧溪郎說，「村莊道路的邊線以外，就是財團承租的土地了，勢必對村莊帶來衝擊，希望財團來，要與地方打成一片，好好協商，不要有對立現象，大家好來好去，看怎樣會更完美」。

金樽漁港部分港區用地使用率不高、環境髒亂、公共設施也開始劣化，因此辦理外泊地北側公有土地招商，由三井餐飲事業集團子公司上引水產獲得優先議價權，未來計畫以傳承、多元、永續為理念，預計使用當地石頭、漂流木復古呈現金樽漁村市集，成為農漁、工藝產品展售平台，也為在地民眾提供工作機會。

東縣府︰先清佔用物 可討論

農業處長許瑞貴說，這些土地都是港區用地，所有佔用行為都必須在本月廿一日前清除，但未來三井集團只會用到小部分土地蓋建築物，其餘都是綠帶、停車場，至於居民對於防風等相關訴求，是可以討論的。