〈南部〉《台南》市府小內閣底定 啟動防颱

2017-09-12

〔記者劉婉君、吳俊鋒／台南報導〕代理市長李孟諺昨天公布市府小內閣新人事，秘書長遺缺由副秘書長吳欣修升任，副秘書長由環保局長李賢衛接任，環保局副局長林健三調升局長。小內閣人事底定，第一個面臨的挑戰，將是直撲台灣而來的泰利颱風，市府提早啟動防颱作業，除檢視水利、排水設施，東山椪柑、麻豆紅柚、白柚正值產期，必要時也將請國軍協助搶收，做好提前部署。

吳欣修表示，根據氣象預報，泰利颱風昨天轉向，對台南的影響可能會提早，但目前風險難料，市府本週已經提早啟動防颱作業，颱風襲台期間，有關是否停班停課的問題，市府的標準會與過去一致，仍會根據成大專業團隊、最新的颱風動態判讀等，做為決定依據。

李孟諺今天將視察抽水站

市府提前展開防災部署，李孟諺今天上午將召開臨時市政會議，下午視察九份子十目寮抽水站及永康大排分洪抽水站。堤岸、排水等相關水利工程已進行檢視，也會於災防會議中提醒各區公所、水利局等，隨時注意水閘門、抽水站等狀況。

市府表示，此次人事異動以市政無縫接軌、穩定向前為主，故以內升為優先考量。吳欣修指出，未來會全力協助輔佐市政，市府團隊將繼續遵循賴清德市長時所推動的重大建設，依照預定期程，如期如質完工。

木瓜農怕受災 加設固定架

遠近馳名的山上區木瓜產業，去年在梅姬颱風期間毀損嚴重，農民全力復建，如今泰利又將來襲，昨天展開防護工作，包含更換孔隙較大的紗網，並加設固定架，強化果樹支撐力等，避免再度受災。

南市水利局長彭紹博前往豪雨易淹的仁德區三爺溪流域勘查，巡視目前河川整治現況，也瞭解公所的防汛準備工作。仁德區長郭鴻儀強調，所轄各抽水站人員已進駐、待命，完成試俥，備足油料，力求颱風期間順利運轉，發現部分河段有一些淤土，今將由廠商全面清除。