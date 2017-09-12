〈南部〉市府︰南市與中央情形不同

2017-09-12

〔記者蔡文居／台南報導〕針對國民黨團要求重編一○七年度總預算案。南市府表示，根據預算法及地方制度法等相關法令，並無規定直轄市首長交接須重編總預算案，所以南市一○七年度總預算案仍依規定期程送請市議會審議。

指審查會議由李孟諺主持

市府表示，中央一○七年度總預算案是在八月底送請立法院審議，新任行政院院長則於九月八日上任，行政院是依往例撤回總預算案研商調整。而南市代理市長李孟諺於九月七日交接上任，一○七年度總預算案預計於九月中旬送請市議會審議，且相關審查會議是由李代理市長主持，與中央情形並不相同。

南市新聞處長許淑芬表示，依據地方制度法第四十條規定，直轄市預算應於會計年度開始三個月前送達議會，南市於今年五月開始籌編明年度總預算案，相關審查會議是由李代理市長主持，依年度施政計畫排列優先順序擬編概算，並彙編成總預算案，經簽奉李代理市長核定後，送請市議會審議。

市府表示，一○七年度總預算案，歲入較一○六年度預算增加約一百零七億元，主要是因課稅收入增加、開發區土地出售，預估基金賸餘繳庫增加及中央計畫型補助款增加。

民進黨團幹事長林宜瑾表示，南市府依需求編列預算，因稅收增加的關係，歲入增加約百億元，預算平衡這是典範，難道這樣不好嗎？這也符合國民黨的要求不舉債。「結果短差也被罵，平衡也被罵，那到底要怎麼做？」

林宜瑾說，總預算的編列，秘書長比市長更清楚，現在李孟諺由秘書長職位來擔任代理市長，他最清楚了，有何理由要重編？這根本是多此一舉，在她看來這是有點要給李下馬威，要求重編的理由，根本不是理由。