〈南部〉《台南》國民黨促重編總預算 市府：無此規定

2017-09-12

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會預定於九月底召開定期大會，審查台南市一○七年度總預算案，國民黨團昨天召開記者會，譴責賴清德欺騙台南人，質疑一○七年度總預算為新任行政院長賴清德在台南市長任內所編列，要求代理市長李孟諺應「退回」重編。

對此，南市府表示，根據預算法及地方制度法等相關法令，並無規定直轄市首長交接須重編總預算案；台南市一○七年度總預算案，歲出歲入均編列八四八億七千餘萬元，為合併升格以來，首度核列收支平衡零舉債，預計近日送交市議會審查。代理市長李孟諺今天將赴市議會拜會各黨團，尋求各黨團支持。

指李孟諺不應照單全收

國民黨團書記長王家貞、市議員蔡育輝、洪玉鳳、蔡淑惠、盧崑福、林燕祝及李中岑等人昨天召開「權責相符，重編預算」記者會，譴責賴清德欺騙台南人好幾個月。王家貞等人質疑，賴清德六月就準備要去當閣揆了，卻不露口風，總預算是賴任內所編列，是用賴的思維編列，因此美化帳面、虛假數字，代理市長是李孟諺，不應照單全收才能「權責相符」。國民黨團無法接受市府的總預算案，要求「退回」重編。

蔡育輝表示，明年度總預算案零舉債，根本是沽名釣譽，這是有計謀的，賴清德明知要北上組閣，才這樣編；要求應該重編，給溪北農水路、道路多一點經費，改善南市南北建設差距，縮短貧富距離。洪玉鳳說，中央總預算案，賴清德已要求退回重編，賴理應用同理心看待台南，放手讓李孟諺一搏。