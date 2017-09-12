〈南部〉迎生態交通盛典 哈瑪星15日起禁挖路

2017-09-12

〔記者葛祐豪／高雄報導〕為迎接十月份「二○一七生態交通全球盛典」於哈瑪星舉行，工務局昨天宣布，哈瑪星周邊的道路將從九月十五日至十月三十一日禁止挖掘；另外，交通局提供的居民五大配套服務，也從昨天起提早上路。

10月舉行 全球逾60城市參加

生態交通全球盛典預計邀請六十多個城市、七百名國內外代表與會，高市府目前正針對哈瑪星地區人行道環境改善、電纜下地、污水接管、道路平整等工程，進行最後的加強改善工作，希望讓社區煥然一新。

盛典活動將在捷運西子灣站二號出口舉行，屆時哈瑪星生態交通示範區包括臨海一路以西、濱海二路以東、臨海二路以南、濱海一路以北的區域（活動期間，前三條道路均維持雙向通行，僅濱海一路禁止通行）。

工務局表示，將從九月十五日起，停發上述道路區域的挖路證，禁挖至十月三十一日，請各工程管線單位注意配合。

交通局指出，為期一個月的活動期間，不僅外來汽機車全面管制進入示範區，也鼓勵居民將汽車及燃油機車停在外圍的十一處停車場。

提供5配套 服務當地居民

為了讓哈瑪星居民提早熟悉生態交通示範區運作方式，交通局提供的居民五大配套服務，也從昨天起提早上路，包括示範區外圍免費替代停車場、免費社區接駁車、免費濱線卡、免費綠色運具借用、商家貨物提供免費轉運服務等。