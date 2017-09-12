〈南部〉泰利颱風將至 抽水機備戰、菜農搶收

2017-09-12

〔記者陳文嬋／高雄報導〕「泰利」颱風來勢洶洶，恐帶來強風暴雨，市府水利局備妥三萬五千個沙包，並檢整一百多台抽水機具等，農民昨忙著搶收蔬菜，由於正值二期稻作孕穗期，農業局呼籲農民加強田間排水等防颱準備。

二期稻值孕穗期 籲農民加強排水

市府水利局委託成大防災中心預估颱風於週三至週五影響最明顯，環流雲系及後續引進西南氣流帶來局部大雨，颱風登陸及遠離階段，對高雄降雨影響最顯著，但預估雨量要等到發布海上颱風警報才能確認，已備妥三萬五千個防汛沙包，另有四百六十包太空包、五百五十塊防汛塊。

市府備妥3.5萬個防汛沙包

水利局預佈各移動抽水機組達一百零四台，另有移動式抽水機房十二處、截流抽水站六十三處，排空十三處滯洪池、車行地下道十五處、水閘門四百六十個門，昨全面檢整抽水機具，確保油料及機組完備。

由於正值二期稻作孕穗期，農民應加強田間排水，避免稻秧因過度淹水而缺氧，不利稻穗後續生長；梓官蔬菜專區農民搶收蔬菜，農業局呼籲，適逢收穫期的葉菜及果品應儘速採收，瓜果菜類應加強整枝固定，並視情形提前採收。

至於番石榴、棗等果樹，應注意整枝、修枝，並檢視田間排水情形；木瓜、棗等網室棚架設施，務必加強結構穩固；番茄、香瓜及毛豆等瓜果菜類等苗期作物，田區應加強排水或設施強固。

農業局呼籲農民注意颱風前後的田間管理，強固各項設施，並且清除溝渠內淤積的殘株及垃圾，保持排水通暢，減少農作物災害損失，農友如發生災損，應立即通報在地公所。