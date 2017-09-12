〈南部〉恆春張家古厝竹塹 不列入文化景觀

2017-09-12

〔記者邱芷柔、蔡宗憲、陳彥廷／屏東報導〕屏東恆春張家古厝周邊的竹林，由後代子孫張洧齊提報文化景觀後，引發爭論究竟竹林「是防風竹林還是竹塹」，屏東縣政府昨天召開文資審議，十七名委員經過現勘、訪查並參考公聽會紀錄，最終決議不登錄為文化景觀。

文資審議認定不具防禦功能

在月初舉辦的公聽會上，提報者認為張家古厝是恆春僅存最後一間仍完整具有竹塹環繞的傳統建築，多位文史人士也力挺；但土地所有權人卻抱持不同看法，認為古厝後方的竹林，是老一輩耕作時防風用，不曾有防禦功能。

文化處表示，八月初文資委員南下古厝初勘，並通知所有權人在公聽會上提供說明，文資審議前委員們也再度現勘，會議中根據會勘、訪查及公聽會紀錄等資料進行討論。

多數委員認為，根據所提報文化景觀的竹塹與古厝，竹塹防禦性功能的主張難以成立，竹塹現行竹林不連續，且成雜林風貌，與防禦型竹塹功能有所差異，且竹林與古厝距離過近約一公尺，古厝井水設置於竹林內，與防禦功能的主張也有矛盾，另外經多方訪查耆老，主要為防落山風與確立田產界址功能，所以最終決議不登錄為文化景觀。

為了竹塹提報文化景觀努力多時的張洧齊表示，雖然未能成功提報，仍謝謝社會大眾的關注，相信審議委員會是秉持公正專業的決定，但若審議過程有瑕疵，不排除提起訴願。

枋寮演武場獲登錄歷史建築

除了「恆春張家古厝防禦型竹塹」審議，昨天委員們也針對「枋寮演武場」、屏東市「眷村南京路45號」進行審議，最終決議「枋寮演武場」登錄歷史建築，而「眷村南京路45號」則解除其歷史建築身份。

文資所主任王文章說，委員們認為「眷村南京路45號」其整體建築已不完整且嚴重毀損，所以廢止歷史建築，但是建議將其磚造煙囪、構造等，未來可以殘跡保留。