〈台北都會〉台北生活祭 各大商圈送好康

2017-09-12

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市商業處與台北市商圈產業聯合會今年邀集台大公館商圈、重南書街、華陰街徒步區等北市大商圈特色店家，將於九月十五日至十七日舉辦「台北生活祭．美食禮讚」。今年將活動從花博公園移師到今年四月才回娘家的新北投火車站。產發局長林崇傑昨致詞時說，這次舉辦台北生活祭讓市民跟外地遊客可以一次同時體會到台北商圈的美好，未來也可以到各個商圈去逛。

林崇傑受訪時表示，這次活動可以一次體會所有商圈的活動，而依據去年首屆舉辦效果，活動後對於各商圈買氣都有幫助。根據商業處統計，去年舉辦商圈嘉年華時，平均單店單日營業額為三．七萬元，三日總營業額為一千二百萬元，優惠券營業額則達一百卅六萬元。

而為了吸引民眾，這次商圈祭出優惠活動，如第一重「悠遊生活金好禮」，只要持悠遊卡至服務台就可兌換一張五十元現金抵用券；第二重「消費滿額抽福袋」，只要消費滿百即可於攤商處蓋章，集滿五個可至服務台摸彩，最大獎是價值六千八百元的溫泉會館住宿券，每日限定三百個福袋，每抽必中，抽完為止。

台北市商圈產業聯合會理事長、台北市溫泉發展協會理事長周水美受訪時說，這次活動舉辦地點為新北投火車站所坐落的七星公園，也會將一旁道路封街擺攤。而設置於新北投火車站旁的新北投文創天地去年十二月風光開幕，今年四月搭著新北投火車站回娘家業績翻倍，如今開幕九個月，周表示目前假日人氣比較多，「以前那一帶都沒有人」，但預估還要虧損一、兩年才會賺錢。