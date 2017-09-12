〈台北都會〉社子島未配屋戶 租專案宅擬打6折

2017-09-12

最長可住12年

〔記者郭安家／台北報導〕社子島四千一百多戶居民，不少居民與鄰居共用房屋或無屋無地者，恐會配不到生態社子島開發案專案住宅，在地福安里里長謝文加頻與市議員要求北市府提拆遷安置特別條例。北市府並未同意，市府近日研擬替代方案，配不到房屋的人可享專案住宅租金六折優惠、低收入戶則享三折，最長可住到十二年；但對此，謝仍質疑，市府問題不解決，未來居民還是會抗議。

生態社子島開發案將大規模造鎮、興建四千五百戶專案住宅，但謝文加表示，他聽聞在地市議員估計大約有一半的人配不到房屋。

生態社子島開發案專案住宅配售資格包括主配人，其合法建物或民國七十七年八月一日以前存在的違建，每一門牌可以配一戶，若一人擁有多門牌建物者，以配售一戶為原則，其餘建物發給安置費用。

增配人資格為，區段徵收拆遷公告前兩個月設有戶籍並有居住事實、未獲主配房屋的共有人、已獲主配屋主的三親等或二等姻親，且已獲主配居住事實房屋要有廚房、廁所、獨立出入口及含一個以上相連的居室等。地政局副局長易立民說，廚房認定後來放寬，若有兩套家庭餐具可證明分灶，也可視為分配。

易立民坦言，有些無屋無地者，或與鄰居共有房屋者，但他們所住的住宅單元面積又未達到兩戶標準，可能會影響配售資格；對於里長質疑有一半以上的人配不到屋？他表示，北市土地開發總隊正做查估，該處兩千多棟建物，到底每一棟住多少戶，屆時才會清楚受影響者有多少。

對於里長、市議員要求拆遷安置特別條例，北市府並未研擬方案；據了解，台北市長柯文哲日前聽取簡報，針對未配售專案住宅的拆遷戶，一般戶承租社子島專案住宅租金以公共住宅行情六折計算，低收入戶則是三折計算，租期原則六年、特殊情形者可兩次續約三年，最長可住十二年。

全案還要等柯Ｐ點頭

台北市地政局長李得全指出，此方案正由地政局、都發局及社會局共同討論，是為了照顧公共工程拆遷案中，有些原本要承購但無法承購的拆遷戶，但全案還要說服柯市長同意。至於租金補貼預算則由平均地權基金支應，接下來要詳細試算總補貼金額。

里長罵：換湯不換藥

但謝文加指出，大家還是嚮往有房子住，若要租屋也會找市區便利之處，就算享有租金補貼，但承租十二年後呢？市府推出新措施換湯不換藥；問題不解決，未來居民還是會抗議。