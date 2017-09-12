〈台北都會〉慢品坪林、九份 茶之旅邀客

2017-09-12

〔記者何玉華／新北報導〕時序進入九月，山區的日出雲海、日落海風已有秋天的味道！坪林好茶與九份茶屋邀請遊客「品『慢』茶」，市府觀光旅遊局以「慢活Slow Life／慢茶Slow Tea／慢旅Slow Trip」為主題，安排「Fun慢坪林自然茶旅」與「九份茶旅」深度小旅行，體驗坪林自然茶鄉與茶莊田園，以及感受九份的山海人文故事與人氣茶屋。

坪林茶旅 今天下午開賣

「Fun慢坪林自然茶旅」安排三大主題、五條精選遊程，包括坪林日出秘境之旅的「FUN慢雲海朝食日之出」、以茶莊農園人文美景為主的「FUN慢茶旅」，及在河岸綠意、音樂環繞的氛圍中，與茶師面對面的「FUN慢野餐」，總計一千兩百個名額，今天下午兩點開賣；依半日遊、一日遊及交通接駁或自行前往坪林集合，收費從三百九十元到一千八百元不等，民眾可利用二十四小時網路訂購，詳情請查詢http://wow-taiwan.com.tw/pinglin/。

九份茶旅 有線上茶券及遊程

「九份茶旅」精選經典與青春茶屋，針對國內外旅客，季節限定推薦「九大茶屋品茶體驗」線上茶券三百九十九元起，聽茶屋人文故事、品茶賞味，經典茶屋包括九份茶坊、阿妹茶樓、海悅樓、山城創作坊；青春人氣茶屋則有九重町、芋仔蕃薯、悲情城市、吾穀茶糧、翰林茶館等。

此外，還有九份「一日行／半日遊」慢活遊程，包含山城美館創作體驗、經典慢活品茶賞味、探索金礦秘境隧道、聽九份在地故事等；並為青年設計另類盲旅自在遊，推出「玩轉九份」戶外實境解謎大闖關，依行程不同，每人費用六百六十元至兩千八百八十元不等。

「九份茶旅」也是即日起開賣，民眾可透過線上或App預訂（趣吧Tripbaa、KKday、雄獅旅途中App），或上九份茶旅官網查詢。