〈台北都會〉林郁婷練拳保護媽媽 波蘭摘金

2017-09-12

連4場「拳」勝 拿下54公斤級金牌

〔記者張安蕎／新北報導〕家住鶯歌區的二十一歲女拳擊手林郁婷，日前在波蘭西里西亞女子拳擊公開賽對戰瑞典、俄羅斯等國選手，連續四場都以五比零獲勝，為台灣打下首面五十四公斤級金牌，「拳威」揚威國際，為台灣及新北爭光，她未來的目標是奧運會奪金，要讓世界拳壇看見台灣！

期許明年亞運、東京奧運奪金

這場公開賽已於九月五日至九日在波蘭舉辦，身高一七五公分的林郁婷對戰身材壯碩、高大的歐洲選手，還得克服時差、飲食等問題，她發揮九年來的訓練成果，以速度快、爆發力強等優勢過關斬將。

她摘金後仍未放鬆，立刻又展開訓練，她信心滿滿地說，這次比賽是累積國際經驗，「目標是明年雅加達亞洲運動會、二○二○東京奧運會的金牌！」

從國一開始練拳的林郁婷，當初是心疼媽媽屢遭家暴，孝順的她，學拳動機竟然是「保護媽媽」，當時她身高僅一四○公分、身形瘦弱，教練曾自強並不看好她，但在一次次的訓練中，發現她有不服輸的韌性，是學拳的料，果然從國二起嶄露頭角，四年前成為台灣首位在世界拳擊賽青年組奪下金牌的選手。

林郁婷的打拳之路並非一路順遂，她曾在奧運資格賽、世大運錦標賽失利，讓她心情失落、一度想放棄；今年三月到北京體育大學擔任交換生，在與中國選手競爭過程中重拾打拳的樂趣，她決心重返賽場，目標是「讓世界拳壇看見台灣」！

曾自強說，國內練拳的女生不多，林郁婷沒有合適的陪訓對象，只好跟男性選手對打，努力克服心理壓力及身材劣勢，她已蛻變為穩定度高的競技選手。

在曾自強的努力下，鶯歌區已成為新北市的拳擊發展重鎮，不少學生一路從鶯歌國中、鶯歌工商拳擊隊，升學到文化大學技擊系，學業銜接完整，林郁婷就是一例，也讓許多不擅念書、弱勢家庭的學生，找到努力的方向並重拾自信心。