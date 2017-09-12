〈台北都會〉戴資穎金牌紀念悠遊卡 萬張秒殺完售

2017-09-12

〔記者鍾泓良／台北報導〕世界球后戴資穎在世大運女子羽球個人賽連闖五關順利摘冠，把金牌留在台灣。悠遊卡公司除將依先前承諾，贊助戴資穎六十萬元營養費外，也將推出「戴資穎二○一七台北世大運金牌紀念悠遊卡」，限量發行一萬張，每張售價一百元，昨中午十二時起，透過全家便利商店FamiPort開放獨家預購，受到戴資穎忠實粉絲的熱情回應，一萬張卡片昨天中午開賣後秒殺，半小時內完售。

開放預購 半小時搶光

台北世大運台灣隊拿下廿六面金牌，創史上最佳紀錄，羽球包辦四金，其中兩面即來自世界球后戴資穎的貢獻。戴資穎為留在故鄉台灣參賽，放棄重量級的世錦賽，因此悠遊卡公司推出限量紀念悠遊卡。悠遊卡公司表示，戴資穎世大運金牌紀念悠遊卡是採預購方式銷售，卡片將安排在九月廿八日起陸續出貨，請已訂購的粉絲們耐心等候。

28日陸續出貨

悠遊卡公司為了紀念世界球后戴資穎的光耀時刻並協助羽球運動的推展，與戴資穎合作陸續發行「戴資穎全英公開賽冠軍紀念悠遊卡」、「戴資穎六連冠紀念悠遊卡」套組，都引起球迷熱烈搶購，其中部份發卡所得已轉為贊助戴資穎訓練計畫之用。另外悠遊卡公司也贊助價值一百六十萬元的羽球球具、球鞋等，贈送給十一所偏鄉學校，做為推廣羽球活動之用。

戴資穎晉升世界羽球球后，仍不忘關懷社會弱勢；因此，悠遊卡公司也將提撥該卡片販售所得五十％，捐贈公益團體，包括喜憨兒社會福利基金會、創世社會福利基金會高雄分會。