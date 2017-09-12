〈台北都會〉悠遊卡整合郵局帳戶 卡關難突破

2017-09-12

〔記者郭安家、蕭玗欣／綜合報導〕北市府推動悠遊卡線上、數位行動支付取代現金交易，但不僅金管會迄今未准，悠遊卡公司董事長林向愷昨天也透露，目前部分金融卡可綁併悠遊卡功能，可儲值五百元搭捷運、扣款及加值，因此近日也與中央協商，希望悠遊卡整合郵局帳戶，但「談很久非常難談」，且中華郵政還提出收取很貴的轉帳費用，不過，電信悠遊聯名卡將在十月率先上路。

林向愷：郵局要求的轉帳費太貴

林向愷指出，悠遊卡公司希望悠遊卡的自動加值功能，能與郵局帳戶整合，畢竟有些人不一定喜歡用信用卡，所以需要最普及的郵局帳戶，可直接扣款、加值，但和郵局談很久、非常難談，中華郵政也希望每筆收取自動加值費、每個用戶再收臨櫃辦理用印費，收很貴的費用，導致現在還卡關。

悠遊卡從二○○九年開辦至今，從傳統實體卡到電信悠遊卡、綁定信用卡的悠遊聯名卡功能，日前部分銀行金融卡也開放捷運站收票閘口刷卡功能。

即使北市府日前也設置智慧支付平台「pay.taipe」，供民眾繳水費、停車費，但因金管會未同意悠遊卡成為數位行動支付卡，導致悠遊卡無法線上支付，民眾須持卡至便利商店繳停車費；此外，悠遊卡公司也指出，悠遊卡亦無法於電商平台購物，民眾仍須仰賴信用卡或支付寶等第三方支付系統。

電信悠遊聯名卡 10月上路

另一方面，悠遊卡公司也擬推動電信悠遊聯名卡，讓Android手機使用NFC SIM卡，結合悠遊聯名卡行動支付、自動加值功能，可用於大眾運輸、小額消費；目前進度稍快，預計十月上路。

但悠遊卡公司坦言，他們希望推動虛擬電子票證，金管會之所以未同意悠遊卡行動支付，是因為過去顧及安全性，認為「一定要知道持卡人是誰」，所以給北市的理由是，希望「法規齊備一點」，但悠遊卡公司認為，無記名卡即可進行小額消費，希望留下彈性空間，讓民眾選擇要不要記名。

雖然台北市長柯文哲力推夜市、商圈以悠遊卡消費。不過，林向愷也表示，有些小額消費、微型商店無法擺讀卡機，但這是商業考量、市場有需要，北市府可以加快推廣；有些店家沒有讀卡機，提供QR Code消費，但該處不一定有無線網路，他說「不是只有法規問題，需求、環境很重要。」

中華郵政：須金管會鬆綁

中華郵政總經理陳憲着表示，自己未聽說過這個合作計畫，但此事涉及金融監理，中華郵政目前未包含放款業務，因此無法收單，若要推動相關計畫，仍須金管會鬆綁。