〈台北都會〉新北都會區納空品淨區 議員認執法可議

2017-09-12

板橋中和三重新莊 部分路段納入

〔記者何玉華／新北報導〕新北市以往都在偏鄉地區劃設、實施「空氣品質淨區」，市府環保局八月起，首度將板橋、中和、三重、新莊四個都會區的部分路段納入，強力管制高污染車輛（二行程機車及一、二期老舊柴油車），並從九月一日起判讀車牌辨識系統錄到的車輛，車主若未依規定完成定檢，將開罰兩千元。

劃入路段未設告示牌 恐有爭議

但引起爭議的是，在板橋、中和、三重、新莊部分路段劃入空品淨區後，當地卻不見任何告示牌，未來在執法上恐引發爭議；對此，環保局空氣品質維護科科長李俊毅表示，劃設前已透過里長聯誼會宣導，也用平信寄發通知單給仍在使用二行程機車及一、二期老舊柴油車的車主。

但朝野的市議員都質疑這項做法可議，民進黨市議員何博文批評執法手段不當，在特定路段針對特定車輛執法，有歧視之嫌，應該多編經費輔導汰換老舊車輛；國民黨市議員劉美芳也說，空氣是流動、跨區域的，新板特區交通四通八達，執法效益讓人懷疑。

環局︰限入非禁入 平信通知車主

李俊毅指出，「空氣品質淨區」是限制高污染車輛進入而非禁止，只要二行程機車及一、二期老舊柴油車完成當年度的定檢，仍然可以進入；依規定，五年以上車輛必須每年定檢，二行程機車最晚是民國九十三年出廠，車齡已達十三年，要年年定檢；二期柴油車最晚是八十八年生產，目前雖無定檢制度，但依交通法規，仍有行駛區域限制，若在空品淨區發現，採目測強力攔檢。

李俊毅說，環保局透過交通大數據分析各地移動污染源的污染數值，前五名依序為板橋、新店、中和、三重及新莊，佔污染排放量近五十％；其中，在新店以外的四個行政區，二行程機車總數佔全市十九萬輛的二分之一。

環保局據此劃設空品淨區，板橋區是以市政府為中心，在文化路一段、漢生東路、民族路和民權路範圍內；中和區在和城路一段、圓通路之間的區塊，錦和運動公園、錦和高中、雙和醫院都在其中；新莊區在復興路一段、中華路一段、公園路及新泰路之間；三重區在中正北路、重新路二段、垂陽路二段及過圳街之間；今年底前預計再納入八里、林口兩區。