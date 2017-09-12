〈北部〉男性前列腺癌 抽血3CC就能診斷

2017-09-12

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕台北榮民總醫院員山分院醫師與台大醫院今年進行前列腺健康指數的研究，員山分院主任蔣智宏說，研究中有七成患者切片後檢驗發現是良性，但是透過PHI只要抽血三C.C.就能更精確診斷，推估有四十三％的男性可以不用切片檢查，即約兩千五百名男性長輩不需要切片。

台大醫院教授黃昭淵和蒲永孝、台北榮總主任張延驊與北榮員山分院院長孫卓卿和主任蔣智宏進行前列腺健康指數（Prostate Health Index）應用在懷疑及確診前列腺癌病患的研究，獲得今年台灣泌尿科醫學會大會最佳海報第一名與大會特別演講。蔣智宏說，期中報告指出，診斷前列腺癌的能力，PHI的方式較PSA更準確。而且可以大幅降低不必要的前列腺切片，與患者可能會有感染、發燒、尿不出來的併發症，還要承受巨大的精神壓力。

員山分院表示，使用「前列腺特定抗原」（Prostate Specific Antigen, PSA）大於四ng/ml與否作為接受經直腸前列腺切片的標準，以確定是否為前列腺癌，但是PSA並不是前列腺癌專一性的標記 ，所以導致許多不必要的切片與併發症。

蔣智宏表示，二○一七年二月開始，台大醫院和北榮員山分院泌尿科針對預備接受切片的患者，同時抽血檢驗PHI，展開台灣第一次的前瞻性臨床研究，這也是宜蘭第一個國家級泌尿科聯合臨床試驗。