〈北部〉台觀學生辦轉學 家長怨不早說

2017-09-12

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮私立台灣觀光學院因一○六學年度招生不如預期，董事會已決議，除保留廚藝系的新生之外，其餘百餘名新生都會協助轉學。也因為距開學還有一週，這幾天已有學生及家長到校辦理轉學。家長抱怨「既然學校狀況差，為何不早說」？開學前才鬧出狀況，家長根本措手不及。

開學前夕，壽豐鄉的私立台灣觀光學院已有學生來辦轉學，一名廚藝系大二學生說，據他瞭解班上很多人都會轉走，還會留校就讀者大概不多了，他說，當初考進來之後，覺得學校教得還不錯，「從沒想過學校會停招」，他說，打算轉學去念中壢的學校。

另一位大三學生說，自己是「看到新聞才知道學校停招」，他說，不會轉學、希望念到畢業，因為到外縣市念書交通不便、還要付房租。

一位家長抱怨，學校未事先通知讓家長措手不及，雖然今年新生停招，舊生還可繼續念，但家長也是會擔心學校未來發展性，「會把孩子轉到信任的學校」；陪同辦轉學的另一位父親說，「學費都交了」才來這套？他批評，學校不行了，就不應該再招生，現在出問題了，希望教育部負起責任。

董事會：調查學生意願

學校董事會昨天返回學校開會。董事杜麗華昨天說，董事會去年底已接到教育部來函，要求校方針對招生不足提出因應對策，事實上也因學生數少，造成學校入不敷出，考量財務現況，因此董事會去年底開會決議，一○六學年度停招。

她說，董事會今年初辦理教職員座談，因教職員反應「希望招生再試試看」，因此答應「再給一次機會」，但今年八月招生仍沒起色，新生數僅二百多人，已影響學校財務規劃，再照現況下去「三個月就要開銷三千六百萬到四千萬元」，學校財務將無法支撐、會排擠到教職員資遣費、退休金，董事會不得不決定轉型。

杜麗華強調，目前董事會決議「只保留廚藝系」，所有新生、舊生都會一一聯繫，調查學生意願，如願意留校繼續讀，學校很歡迎，若要轉學也會全力協助，教育部也已允諾幫忙，至於將來會保留多少學生、教職員，校務該如何運作，後續董事會都會慎重考量，「會以學生、教職員權益為前提」。