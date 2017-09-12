〈北部〉老師傅授技藝 打造6米高鞦韆架

2017-09-12

中秋盪鞦韆賽 50國中生傳承古法

〔記者張議晨／宜蘭報導〕傳承超過一甲子歷史的蘇澳中秋盪鞦韆活動，九月廿三日即將登場，蘇澳鎮公所昨在鎮內舉辦鞦韆架動土典禮，由七旬老師傅黃文夫帶著五十名國中學生，依照傳統工法打造六米高的鞦韆架，重現古法技藝，有學生體驗後直呼，「原來簡單的鞦韆架，過程竟這麼繁瑣！」

蘇澳鎮的中秋盪鞦韆比賽，最早可以追溯至民國四十年代，期間曾一度停辦，直到六年前鎮公所復辦，才重現這項傳承超過一甲子的中秋習俗。

鎮公所今年選在盪鞦韆發源地蘇東里舉辦鞦韆活動，還首度邀請七旬的搭架師傅黃文夫開辦「鞦韆架搭設文化傳承營」，親授搭架技藝。

青藤纏繞杉木 不用一根釘子

只見老師傅利用六十年樹齡的杉木，再以青藤纏繞杉木，讓鞦韆大力擺動時，能使木柱緊密結合，全程不用一根釘子，展現精湛搭架手藝。

黃文夫說表示，取藤製作過程不易，得從山區取材、徒手絞藤、絞碎軟化、泡水溼潤。黃指出，「每個環節都馬虎不得，相當繁瑣耗時」。

參與體驗的南安國中學生黃雨佳說，去年她曾參與鞦韆試盪體驗，原以為鞦韆搭建容易，直到今年全程體驗搭建作法，才知道原來整個過程這麼複雜、繁瑣。

蘇澳鎮長陳金麟指出，盪鞦韆比賽是蘇澳鎮珍貴文化資產，這次用古法呈現鞦韆架製作過程，展現老祖宗智慧，也來回味早期農閒時中秋踢鈴鐺樂趣。

鞦韆競賽會分男子組、女子組、挑戰組，各組廿五人，於限定時間以鞦韆擺盪踢前方鈴鐺，次數最多者就是優勝者。陳金麟說，各組首獎獎金一萬元，歡迎各路好手，九月十八日前向蘇澳鎮公所報名。