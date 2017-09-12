〈北部〉新竹生活節 今年露營風

2017-09-12

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市民喜愛的新竹生活節又來了！今年市府規劃露營風趴，有慢步護城河和國際日兩大主軸活動，市民可想像在護城河畔的草地也能有在山區露營的感覺，除可在草地上野餐、吃美食，還可逛文創市集、手作DIY和聽搖滾熱音，來段專屬的生活Freestyle。

新竹市長林智堅說，新竹生活節邁入第三年，以傳達減壓的新生活為主，透過文創市集的交流、講座、街頭表演、熱音及熱舞比賽，讓市民及年輕人有放鬆紓壓的場域，可以放慢生活腳步，讓緊繃的工作壓力釋放，沿著護城河慢慢走。

文化局表示，今年新竹生活節選在十六日、十七日上午十點起，在護城河舉辦「慢步護城河」活動，並以露營風為主題，沿路可看到造價八十多萬元的高級露營車、還有輕巧家庭式的露營帳篷，只要鋪張野餐墊，就可坐在護城河旁的草地欣賞音樂表演，還可逛創意市集，現場會有四十個攤位，並有特技雜耍及高空特技等表演。

此外，廿三日、廿四日在關新公園舉行國際日活動，會邀請廿七個不同國家、超過四十攤的美食、藝術品和手作市集，邀請大家來趟國際美食遊藝之旅，感受巴拉圭、德國、非洲等不同國家的表演與美食饗宴。

今年新竹生活節也有粉絲專頁抽獎活動，只要參與活動或打卡，就有機會獲得夢想紙箱屋，可搜尋臉書「新竹生活節」。