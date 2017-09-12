〈北部〉竹市太陽能光電 30校屋頂種電

2017-09-12

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市府推動太陽能光電政策，在市轄卅所學校啟動屋頂種電計畫，市長林智堅昨天來到虎林國小了解學校屋頂種電情況時說，太陽能光電發電系統設置計畫年底完成後，每年可平均發電約五百萬度電，年平均減碳量約兩千七百公噸，相當於廿三萬棵樹的減碳量，還能幫高樓層教室降溫二到三度，改善頂樓教室夏季悶熱情形。

林智堅說，市府啟動中小學設置太陽能光電發電系統的建置，預定明年第一季完成總設置量四點五百萬峰瓦，其中由厚聚能源公司所設的太陽能板，已陸續在市轄學校完成建置，依據契約內容，這項太陽能光電系統的售電收入，市府將可獲十五％的回饋，其中一半會撥給學校運用，不僅讓學校成為發電場域，還能透過參觀及訪視，讓學生認識綠能。

市府產發處表示，市轄卅所學校的太陽能光電建置，初估廿年可為市府帶來八千四百萬元租金收入，學校所獲得的獎勵金，可做為節能減碳改善工程及公有財產的修繕，多數學校樂見其成。

厚聚能源公司表示，所有太陽能光電的設置，都通過十七級風力的測試，雨天也有導引設備，已通過去年台東強颱的考驗。

林智堅說，市府推動太陽能光電政策，第一階段先在公有設施的屋頂種電，未來會繼續擴大到其他領域，鼓勵企業及公司行號投入太陽能光電綠能發電政策。