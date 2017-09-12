〈北部〉頭份柚農老年化 文旦園減少70公頃

2017-09-12

〔記者彭健禮／苗栗報導〕「白露」過後，為文旦柚熟成季節，苗栗縣頭份市文旦柚農產業，卻面臨農友年齡老化、後繼無人的窘境。

盼年輕人投入 延續地方產業

頭份市農會統計，頭份文旦柚栽種面積由一百公頃，逐年縮減為目前的卅公頃；栽種農友從六十多人，如今剩十餘人，平均年齡約七十歲，「最年輕的是曾獲全縣特等獎的徐滄浩，五十二歲！」農會盼地方年輕人願意投入，延續地方農特產業。

文旦柚是頭份市的農特產之一，主要分布在永和山水庫周邊山谷坡地，四周有山脈屏障，提供了文旦柚安定的生長環境，歷年來柚果少有嚴重災情。

長期以來，頭份市農會與苗栗區農改場合作，輔導產銷班員學習栽培新知，教導柚農捨棄會讓土地貧瘠的化學肥料，改用有機肥料栽培及合理施肥的觀念，使得頭份文旦柚果肉顆粒豐富飽滿，品質逐年提升，在全縣柚果評鑑中，屢屢獲獎。

頭份市農會表示，若當年天候穩定，一公頃的柚子園，平均可產二萬斤，以一斤五十元計算，有一百萬元收入，但務農辛苦，多數年輕人不願投入；頭份的柚子樹，不少都已有卅年，已接近老欉，相當可惜。

七十八歲的柚農黃燕祥，在永和山栽種一點八公頃的柚子園，已有四十五年，他曾於九十二年榮獲神農獎殊榮，經他多次遊說，在工廠上班的兒子，才願意接手管理。