〈北部〉龍潭輪胎回收廠飄異味 居民：噁心

2017-09-12

疑切碎輪胎產生粉塵 造成臭味

〔記者周敏鴻／龍潭報導〕龍潭區中原路附近居民近日常聞到燃燒橡膠的異味，市議員徐玉樹為此出動空拍機，找到疑為異味源頭的中原路輪胎回收工廠。市府環保局獲報後前往稽查，但未發現廠內有焚燒廢棄輪胎等違法行為，研判可能是切碎廢棄輪胎時產生粉塵而造成的臭味。

中原路、楊銅路一帶的居民表示，近日常常聞到疑似燃燒橡膠物品的臭味，味道令人噁心。居民們向徐玉樹反映後，徐玉樹利用空拍機升空進行攝影，發現中原路上一處回收工廠的空地堆放了許多廢棄輪胎與橡膠碎屑，懷疑就是異味的來源。

環保局接獲檢舉派員前往稽查，但未發現違法行為，稽查人員說，該處工廠是領有回收廢棄物處理業登記證的合法工廠，廠內僅進行粉碎或破碎廢棄輪胎的物理性作業，並未發現焚燒廢棄輪胎的痕跡。

環保局人員並說，廠內的貯存清除處理方式經查都符合相關設施的標準規定，但仍要求工廠人員妥善維護空氣污染防制設備，並加強密閉蒐集，以免破碎或粉碎橡膠過程中所產生的粉塵或異味逸散。

環保局表示，會進一步釐清是否有其他違法業者造成當地的臭味，對該處輪胎回收工廠也會不定時派員稽查，一旦查獲有非法燃燒廢棄輪胎者，將依「空氣污染防制法」告發處分。