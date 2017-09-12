〈北部〉永豐高中AI科技實驗班 桃園首設

2017-09-12

為亞洲矽谷計畫培育科技人才

〔記者魏瑾筠／八德報導〕歷經半年籌備、桃園市首創的「ＡＩ（人工智慧）科技實驗班」，昨天在市立永豐高中開班，十五名高一新生將接受物聯網、APP及程式設計等專業課程；市府教育局長高安邦表示，開辦科技實驗班是要為政府推動的亞洲矽谷計畫培育科技人才，是桃園市物聯網教學的推廣基地。

高安邦指出，今年是桃園市實驗教育元年，選擇永豐高中成立科技實驗班，是因該校多名教師對物聯網有所研究，且早已將課程帶入物聯網學習。

永豐高中校長林裕豐表示，科技實驗班的課程會將升學課程比例降為三分之二，三分之一的時間安排專業課程，校方也曾對家長與學生說明，盼能顛覆傳統升學觀念。

昨天參與開班典禮的市議員呂林小鳳表示，永豐高中原本就有大學端的合作，首創的科技實驗班所培育的人才，未來恰能投入航空城、亞洲矽谷。

林裕豐說，實驗班的名稱是由學生自行發揮創意命名的，未來除了專業課程，也會要求學生英文多益得達到五百五十分以上，且需考取相關證照，並參與各項競賽。

五名大學教授 為實驗班授課

他說，實驗班的師資群來自鄰近的中原、中央、元智等大學，已確定有五名教授將為實驗班授課；在升學的規劃方面，為了讓學生們能無後顧之憂，已與元智大學合作「三加四」（高中三年加元智大學四年）模式，學生們不僅可申請進入元智大學，也可依各種管道申請就讀其他大學。

此外，實驗班也與桃園在地的祥儀企業合作，開創科技產業對「高中端」的人才訓練，校方也將於明年完成「物聯網中心」。

祥儀企業總經理彭紹松表示，該公司將提供「機器人夢工廠」做為實驗班學生學習的場域，也會投入工程師為學生授課；實驗班學生俞思宇說，人工智慧是未來的產業趨勢，她自己也很喜歡在課外多方嘗試，國中時就曾學過簡單的程式撰寫，因此獲得父母支持，選擇進入實驗班。