〈北部〉宜縣體操館爭金援 準備不足被「電」

2017-09-12

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣政府向中央爭取經費，改善縣立體操館、武術館設施。教育部體育署署長林德福昨率評審委員至場館會勘，孰料，縣府設備規劃未準備充分，評審委員提問時無法具體回覆，甚至林德福的銜牌還錯置成「林福德」，評委認為規畫方案要再討論，林德福尷尬決議，要求縣府在一個月內重提完整規劃報告。

台灣體操好手李智凱在世大運鞍馬項目奪金，做為李智凱故鄉，宜蘭縣府趁這波熱潮，爭取中央二千八百萬補助改善現有體操館、武術館設施，盼能培訓更多「李智凱」。

宜蘭縣副縣長朱壽騫指出，體操館受限於場地設備，七、八月宜蘭動輒卅六度，選手被迫停練，急需更新設備，提供選手更好練習環境，也能爭取舉辦體操賽事。

面對評委提問 官員招架不住

不過，縣府報告時，包括空調設備的容量大小、空氣流動、未來的財務問題等，面對評委質疑，均未提出具體說明。

評委指出，體操館設施龐大，空調容量若不足，恐增用電量；若只增加空調，忽視空氣對流，對耗氧量大的體操選手來說，也會造成不小負擔；此外，設備增加意味用電量大增，規劃書內卻未見財務規劃，質疑未來用電、用水量暴增，運作經費要從何而來？

評委提問讓縣府官員招架不住，讓坐在台前的林德福、朱壽騫臉上尷尬。朱壽騫不悅地說，縣府相關人員確實要好好規劃，而非準備不足就要向中央討經費。

林德福也直言，原預計設計方案確定，就能盡快核定經費，但顯然仍缺乏詳細規劃。