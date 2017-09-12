〈北部〉搶收文旦 瑞穗漲工資搶人力

2017-09-12

〔記者花孟璟、張議晨／綜合報導〕泰利颱風接近台灣中，花蓮瑞穗、玉里及宜蘭冬山的文旦產區農民急著搶收，瑞穗鶴岡文旦產區昨天傳出有農民為了搶採收工，不惜漲工資一百元，造成「有漲價才有工人」，鶴岡黃姓農民說，早上還有農戶為此吵起來。

日薪漲百元 還供午餐加點心

瑞穗鄉農會總幹事黃盛煌表示，瑞穗文旦產地面積約八百公頃，柚農從中元節前後開始採收，大多已採收超過一週至十天，採收完成約八、九成，農民為了防止颱風損失，估計會在本週三將採收工作全數結束。

由於文旦果實採收前不能碰水，否則會影響品質，因此，昨天、今天算是颱風前最後兩個工作天，鶴岡產區有柚農為了搶工人，喊出工資漲一百元，男工一千七百元、女工一千三百元，導致「工人都跑去薪水高的地方做」。

原來，每年文旦採收期，產地採收工奇缺，形成「勞工挑雇主」的就業市場，所以工資採取每天傍晚在集貨場「現領」，還供應午餐、上下午點心，甚至下班也有點心可吃。

文旦採收工公定日薪是男工一千六百元、女工一千二百元，就連梨山受雇種高麗菜、蘋果的工人也都跑來賺；也有來自台東的工人「全家總動員」，五人一天就能賺到八、九千元。

黃姓農民說，早上他看到有柚農吵架，抱怨對方「要漲工資也應該先討論共識、要漲一起漲」、「怎麼可以自己偷跑」，還差點打起來，柚農更擔心「薪水漲了就再也降不下來」。

仍在成熟期 冬山紅柚農苦

冬山鄉農會表示，宜蘭文旦約在白露之後開始採收，現在白文旦已進入採收末期，預估較不受颱風影響。不過，即將進入成熟階段的紅文旦因採收期在十月初，現在果實仍在成熟，無法提前搶收，柚農只能祈禱泰利不要影響收成。