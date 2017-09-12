〈北部〉中醫大施工到半夜2點 竹北近千住戶跳腳

2017-09-12

〔記者廖雪茹／竹北報導〕新建中的中國醫藥大學（簡稱中醫大）新竹縣健康產業園區，近來接連施工超過晚上十點，八日甚至到翌日凌晨兩點，吵得周邊住戶不得安寧，痛批「無法無天」，揚言抗議；縣府環保局表示，八日深夜曾連續稽查四次，已依違反「噪音管制法」第八條規定呈核處分書。

竹北市斗崙里里長鄭建村接獲里民陳情，昨早偕同德鑫社區管委會楊姓主委、縣議員葉芬英等人，與中醫大工地德昌營造周姓主任、雙喜營造陳姓主任現勘。周、陳兩人當場致歉表示，八日當天進行高低板灌漿作業，無法中途喊停，雖全力趕工，仍超過原預期時間，也疏失公告，造成住戶困擾很抱歉，「以後不會再發生類似情況了」。

中醫大工地臨福興一路側有四棟社區大樓近千戶，住戶們抱怨，八日工地夜間施工到翌日凌晨兩點，嚴重妨礙安寧，「還不時聽到對講機廣播和水泥車按喇叭」，簡直「如入無人之境」。當天住戶們檢舉電話灌爆環保局陳情專線，稽查人員、警方等相關單位都到場關切。

竹縣環局開罰 最高3萬元

環保局空氣污染防治科科長蕭宏杰說，依規定工地在晚上十點到隔日七點不能使用動力機械，違者可依違反噪音法，處三千元以上三萬元以下罰鍰，並令其立即改善；未遵行者，按次處罰。

蕭宏杰指出，中醫大工地曾在六月十二日違反上述規定罰三千元，九月二日及八日又違規，處罰金額得逐次遞增；其中，八日現場稽查紀錄四次，最晚是九日凌晨約一點三十分，處分書正呈核中。

鄭建村說，工地假日、夜間施工及重要工程應提前公告周知，但都疏忽未做到，且施工到半夜，讓住戶氣炸了，揚言包圍工地抗議。葉芬英也要求工地確實控管，避免爆發衝突。

兩工地主任承諾不再逾時施工，並強調中醫大將認養博愛南路和福興一路側人行道和路樹，敦親睦鄰，福興一路凹凸不平鋪面也將協助改善。