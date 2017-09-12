〈北部〉蘆竹忠孝西橋變身拱橋 明年辦燈會

2017-09-12

改建完工啟用 更名為南崁大橋

〔記者陳昀／蘆竹報導〕蘆竹區忠孝西橋是連接南崁與下南崁的主要道路，過去遇到颱風常發生水患，市府去年向中央爭取經費改建，規劃防洪、交通、景觀三項目標動工，昨天落成啟用，市長鄭文燦出席剪綵時表示，這是全國首座「不對稱交叉雙拱橋」，宣布改名為「南崁大橋」，明年的桃園燈會也將在此舉辦。

市府水務局長劉振宇指出，橋齡近二十年的忠孝西橋原本橋長七十六公尺、寬十五公尺，因防洪等級低於五十年水準，每逢颱風或豪大雨，常因溪水暴漲溢流橋面，造成當地交通打結，二○一二年的六一一水災更造成主橋橋墩及周邊護岸設施損壞，急需改建，市府去年向中央爭取到預算後，於去年五月底動工改建。

劉振宇表示，新橋提升為一百年防洪等級，橋體於河中不落墩，橋長拉長至九十四公尺，橋面車道也從雙向兩線道，增闢為不對稱的雙向三線道，往台四線方向配置雙車道，讓車流更順暢。

鄭文燦說，當地多名里長建議將忠孝西橋改名為「南崁大橋」，經網路票選也獲最高票，市府特地商請九十八歲的書法大師黃群英題字「南崁大橋」，大大增添文化氣息，他也再次強調：「我自己不署名！」

全國首座不對稱交叉雙拱橋

鄭文燦表示，南崁大橋的總經費一億八千萬元，由經濟部水利署補助一億一千九百萬元、市府自籌六千一百萬元，經參考蘆竹區區徽「竹子」，設計成全國第一座不對稱交叉雙拱橋，也是全國第一座不對稱雙斜張橋，並搭配光雕設計，將是蘆竹新地標。

鄭文燦說，由於龍潭大池吊橋正在整修，明年的桃園燈會將改至南崁溪畔舉辦，並分為龜山、桃園、南崁三個燈區。

劉振宇說，南崁溪周邊河岸後續還有親水綠帶整治，相關的硬體設施改善工程預計今年底都可完工。