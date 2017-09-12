〈中部〉《爵士音樂節…草皮怕被踩壞》街頭藝人需交保證金 文化局：結束就還

2017-09-12

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中爵士音樂節暨國際飲食文化節十月將在市民廣場登場，有街頭藝人反映，活動期間街頭藝人原本討生活的場地被限制不能前往，若要前往表演竟須先繳三千元保證金，十分不合理。

文化局澄清，為讓爵士音樂節表演更多元，特別徵選「表演藝術類」與「視覺藝術類」街頭藝人參與演出，參與者僅須在演出當天領取工作證時繳交保證金，若遵守相關規範，活動結束後即會歸還。

到草悟道、市民廣場 參演收3000元

台中爵士音樂節十月登場舉辦九天，有街頭藝人不滿原可自由申請使用的草悟道及市民廣場表演空間，活動期間不但不能進入演出，現在更傳出若要演出竟要繳保證金，以前向建設局申請草悟道場地演出，不須繳保證金，不解為何文化局反要收保證金。

有人詢問收保證金的目的，竟是擔心草皮被踩壞，甚至破壞公物，但爵士音樂節每年在市民廣場的大草地舉辦，大批湧入的民眾踐踏草皮，舞台上演出的團體是否也要收保證金？向街頭藝人收保證金的規定顯然不合理。

還有人指出，除街頭藝人收費外，連手工藝、文創等，在活動期間進駐也收費八千元。

文化局澄清，該局舉辦爵士音樂節須向建設局申請借用場地，也有繳保證金給建設局；這次向街頭藝人收保證金主要是希望街頭藝人在展演時，遵守相關表演及街頭藝人展演規範，不得有違反善良風俗的行為或損毀場地，展演期間若無違規事項，會退還繳交的保證金。

另在國際飲食文化節部份設有飲食、文創兩類攤位，文創類經抽籤確定設攤者，須繳交四千元租金及四千元保證金，保證金為確保攤商皆能共同遵守場地相關規定，例如維護草皮、九天皆出席等，活動結束後，如確定無待改善事項，也會退回。