〈中部〉才開學請3天病假 醫:開學症候群作祟

2017-09-12

〔記者蘇孟娟／台中報導〕學校甫開學，一名小五男童就因肚疼請三天病假，但檢查都沒問題，之後轉到兒童心智科診斷後，才發現是開學症候群作祟，醫師建議，家長多與子女溝通，勿責罵以免徒增壓力，另可多運動紓壓。

這名小五學生開學後，常上完第一節課就會頭痛、肚子痛，到保健室報到，有時甚至還沒有到校，就喊肚子痛，最後請假在家休息，開學才一週餘，就請了三天假沒上學。

家長擔心不已，帶著學童看不少小兒科，都說沒問題，最後校護阿姨建議家長帶去看兒童心智科，終於找出關鍵是開學症候群使然。

原來小學五年級重新編班，個案面對新班級、新導師及新同學，擔心在新的班級交不到好朋友，又從小很在意爸媽、老師對他的看法，加上五年級的功課比起四年級困難，擔心表現變差，才剛開學，個案就每天擔心得吃不好、甚至睡不著。漫長暑假晚睡晚起，作息不正常下，白天上學也常起不來，家長難免說兩句，更讓他出現排斥上學反應。

中國醫藥大學兒童醫院兒童心智科醫師張倍禎指出，個案是典型的「開學症候群」，孩子暑假生活作息較混亂，開學後容易產生急躁、焦慮的情緒，一般多會表現上課不專心、對學業興趣缺缺或過度焦慮，家長或師長若不理解孩子的表現而責備，會強化不適應情況。

張倍禎指出，若確定子女的不適應，在排除生理因素後，面對有開學症候群的子女，家長先別急著責備孩子，可找專業的醫師和孩子聊一聊，了解孩子心理的因素，再與老師溝通，協助孩子跟上學習進度。

此外，家長多花時間與子女分享學校發生的事情，少讓子女滑３Ｃ用品，養成規律的睡眠習慣，然後規劃全家每週三次運動時間，增進親子互動、提升活力。

張倍禎也建議搭配均衡飲食，多吃綠葉蔬菜、深海魚和堅果等，能緩和情緒和增加腦力，一般適應障礙約可在開學持續兩週後即恢復正常。