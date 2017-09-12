〈中部〉開學日師生索簽名 楊俊瀚：很新鮮

2017-09-12

升大三首次參加開學典禮

〔記者蘇孟娟／台中報導〕世大運明星開學，升上國立台灣體育運動大學大三的百米金牌得主楊俊瀚第一次參加開學典禮，直呼感覺「很新鮮」，台體大還幫選手舉辦簽名會，吸引師生包圍，讓運動員享受明星級待遇。

國立台灣體育運動大學十一日開學，世大運明星返校開學，校方特地在開學典禮邀為國爭光的選手享受全校師生英雄式的歡迎，除校長林華韋頒獎給選手外，還安排世大運明星簽名會，吸引學校師生搶合照、簽名。

台體大指出，今年世大運該校有包括為我國獲得世大運史上第一面男子短跑金牌的楊俊瀚、跨欄銀牌的陳傑、韻律體操銀牌的楊千玫、古妮臻、王心伶、龔芸、陳沛安，以及跆拳道銀、銅牌的何嘉欣、劉威廷，半程馬拉松銅牌的游雅君和跳高銅牌的向俊賢等，摘下一金四銀四銅共九面獎牌。

校方辦簽名會 配合但很不習慣

暑假後升上競技系大三的楊俊瀚，以前在開學典禮時，早已南下左訓中心為各種賽事準備，今年首度參加開學典禮，他笑說，感覺「很新鮮」。

楊俊瀚最想跟學弟妹分享的是，訓練之路漫長，難免會遭逢困難或結果不如預期，甚至面臨低潮，重要的是永遠別忘記自己的目標。像他今年年初受傷陷入低潮，他只想著每天能練一點、進步一點就行了，「若自己都不堅持，誰能幫你一把」。

師生搶著跟他合照或索取簽名，楊俊瀚都一一配合，但也說，很不習慣成為焦點，他不會把光環一直放在身上，下一個階段像開學一樣，已經開始，要繼續努力。

跨欄銀牌陳傑 勉學弟妹不放棄

獲四百公尺跨欄銀牌的陳傑就讀競技系研究所明年將畢業，他說，以前大一開學典禮時，也曾看著獲獎「發光」的學長姊，如今他成為學弟妹眼中的「光芒」，感覺很特別；如果可以給學弟妹任何啟發，他希望大家看見「不能放棄」的信念，並提醒運動技術的精進固然重要，學習也很重要，能幫助自己有不同思維，與運動技術相輔相成。