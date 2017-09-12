〈中部〉等了5年 國姓糯米橋擬設固定欄杆

2017-09-12

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣國姓鄉縣定古蹟糯米橋臨時護欄遭洪水沖毀近五年，目前橋上擺設水泥紐澤西護欄，維護遊客通行安全，但遭人詬病失去古蹟風貌，縣府則自籌三百多萬元施設固定欄杆，因糯米橋是古蹟，設計書圖將依照文化資產保存法相關規定審查後辦理發包施工。

國姓鄉北港溪糯米橋約建於一九四０年，長五十三公尺、寬五公尺，由當地石材建造而成，因以石灰、糯米、紅糖等傳統材料結合的方式而稱為糯米橋，橋基由三座橢圓橋柱支撐橋面，形成四孔拱橋，造型古樸，目前是縣定古蹟。

九二一地震糯米橋受損，縣府進行修復，九十三年工程接近完工，卻遭七二水災重創，新建橋面全被洪水沖毀，只留古蹟橋墩，九十五年再完成橋面重建，但橋面欄杆又多次沖毀，縣府改以臨時護欄因應，但五年前臨時護欄又被沖走，即擺設紐澤西護欄至今，確保遊客步行過橋安全，但古蹟風貌走樣，整體景觀也遭詬病。

北港村長劉醇良表示，糯米橋之所以一再遭逢水患，除了氣候變遷，水文改變之外，下游鄰近的台廿一線北港溪橋橋台突出河床，導致排水斷面不足，也是原因，如今北港溪橋已經完成改建，阻礙水流的橋台已經拆除，居民希望糯米橋能再施做固定欄杆，並儘量採原貌修復，重現古蹟橋樑風華。

縣府文化局指出，今年度縣府特別自籌三百多萬元護欄經費，由工務處進行規劃設計，糯米橋是古蹟，相關設計書圖須按文化資產保存法相關規定審查後辦理發包施工。

文化局表示，由於北港溪汛期的水勢湍急，導致河床沖刷，影響橋墩基礎安全，目前也進行河床加固二期工程，完工後更能確保古蹟橋樑安全。