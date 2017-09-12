〈中部〉百年傳統「拜溪王」 大城台西村留影

2017-09-12

濁水溪沿岸居民 祭溪祈求平安

〔記者陳冠備／大城報導〕農曆七月是中元普渡的日子，也是彰化縣大城鄉緊鄰濁水溪出海口的台西村每年一度祭拜「溪王」的日子。相傳，早年濁水溪每逢大雨就淹水成災，沿岸居民為了祈求平安，選擇在中元節隔日祭溪，但這項百年傳統卻隨著人口沒落逐漸式微，台西村民許震唐用影像加以記錄，他擔憂再無年輕人接棒，百年傳統恐會消失。

傳說五府千歲顯靈 起乩平水患

濁水溪是全台最長河流，沿岸的彰化二水、北斗、雲林二崙等地居民都飽受洪患之苦，為求平安開始有拜溪神的習俗，據傳在一九二○年時，一場颱風讓濁水溪發生洪水，淹漫台西村，村民生命財產岌岌可危，當地信仰顯榮宮主祀五府千歲顯靈，化身乩童扛著武轎跳到濁水溪與溪王協調，最後乩童體力不支被沖上岸，但洪水也就此散去，依此每年農曆七月十六日，成為拜溪王的日子。

台西村前村長七十五歲的許奕結指出，從孩堤時代就有印象跟著爸媽到濁水溪邊祭拜溪王，大人挑著扁擔、吊籃裡頭裝著三牲、肉粽，小孩則手捧紅龜粿走到濁水溪河床拜溪王，拜完溪王也會再燒銀紙祭祀濁水溪的孤魂野鬼，祈求風調雨順，闔家平安。

六輕之後人口流失 恐習俗不保

許奕結說，大城西瓜全國有名，每當中元節後家家戶戶都會來拜溪王感謝豐收，祭拜隊伍可達三百公尺最少一千人，可是六輕來後，當地人民生命財產都被影響，人口加速流失，只剩老人獨守家園，近年拜溪王人口不再超過百人，擔心這近百年的習俗將消逝。

「每年中元一定要拜溪王，這樣颱風來才不會淹大水」，許震唐表示，他透過影像記錄，讓人看到彰化最偏遠角落裡的民俗信仰，未來已著手規劃，讓「拜溪王」成為一種慶典，甚至讓更多人來參與。