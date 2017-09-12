〈中部〉蛤少蚵搶收 中秋可能貴到爆

2017-09-12

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕今年嘉義文蛤養殖死亡率居高不下，量少價昂，目前池邊價每台斤八十二元，中秋節每斤恐逾一百五十元，帶殼牡蠣受泰利颱風攪局、蚵民搶收，中秋節預期也會因大缺貨而價格飆漲，民眾中秋節想烤文蛤、牡蠣，荷包恐要大失血。

文蛤減收7成 池邊價每斤破80

漁民顏金鐘說，中秋節是文蛤價格最看俏的時刻，往年池邊價六、七十元，比平時高出約兩成，漁民在節前一個月大多惜售，等到中秋前幾天才收成。

今年由於文蛤暴斃頻傳，產量估算只有往年的三成，由於放養在池裡風險高，所以只要到了上市規格，漁民就趕緊收成了，就算中秋節池邊價每台斤有機會破百元大關，也不敢碰運氣。

如果文蛤產地價每台斤破百元，到了消費者那裡可能就要一百五十元了，也就是今年中秋節烤肉要烤文蛤的話，可要付出較高的代價，甚至因量少，還不見得買得到。

帶殼牡蠣也是中秋節烤肉必備的海鮮，產地價往往由平時每台斤三、四十元倍漲至七、八十元，由於泰利颱風可能直撲台灣，蚵民為避免損失，這兩天紛紛出海搶收，預期中秋節帶殼牡蠣供應量將銳減。

東石鄉吳姓蚵民說，颱風來勢洶洶，牡蠣可能因為海水混濁而暴瘦或死亡，風險實在太高，所以只留一小部分賭賭看，其餘都先搶收上岸販售。