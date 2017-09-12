〈中部〉全國第一農業大縣 雲林蟬聯

2017-09-12

〔記者林國賢／雲林報導〕行政院主計總處公佈去年全台各縣市農林漁牧產值調查，雲林縣以七七七．五億連續二年蟬聯全國第一，其中農業產值年增五十三億，主要去年水果、蔬菜價格都創歷史新高，雖風災導致產量減少，產值仍然增加。

去年產值777.5億 農產增48億漁產減14億

據主計總處統計，雲林縣去年農產產值為四一三．七億、較前年增加四十八億，漁產產值五四．六億元，減少十四億，主要是氣候因素導致文蛤等主要養殖物育成率低所致，畜產產值為三○九．一億元與前年相當，總計七七七．五億元拿下第一，第二名為屏東縣七○二億元。

農業處長林慧如表示，雲林縣近年積極推動設施農業，全縣已有五六六公頃，去年雖颱風重創全國農業，雲林縣災損相對輕微，復耕速度快，加上菜價、水果等價格都維持高檔，總產值增加；至於文蛤等養殖物大量死亡，縣府與農委會正積極調查原因，謀畫解決之道。

二崙農會秘書吳曜宇表示，去年年平均菜價每公斤約廿五元，比往年高五、六元，整體產值自然增加，不過，菜土菜金的情況依舊存在，農政單位應該改善產銷制度，維持農民穩定收益。

蔬果量減價高 菜農︰遇颱幾乎沒賺

農民蔡露指出，他不知道主計總處計算農業產值的依據是什麼，去年颱風他損失相當慘重，種植的小白菜曾經連續二波因水災幾乎沒有任何收成，後來雖有一波賣到不錯價格，加加減減幾乎沒有賺頭。

蔡露說，今年一至五月菜價疲軟，這二個月氣候炎熱育成率低，今年恐怕又要賠錢。

林慧如表示，縣府會更落實產銷履歷及擴大有機農業生產面積，建構安全農業網，讓消費者對雲林農產品充滿信心，讓農民收益提升。