〈中部〉藍批舉債增加 綠肯定財務穩健

2017-09-12

〔記者張菁雅／台中報導〕市府公布一○七年度總預算案，市議會國民黨團執行長顏莉敏表示，台中市總預算規模再創新高，市長林佳龍上任後年年舉債，三年來總預算含追加預算總計舉債金額將超過六百廿九億元，卻未看過市府的償還計畫；民進黨團總召何文海則表示，市府明年度舉債已減少，且目前台中人均負債是六都第二低，顯示財務狀況穩健。

顏莉敏指出，從林佳龍上任後，一○五年預算含追加共舉債二一三．四六億元、一○六年預算含追加共舉債二一六．八九億元，而一○七年本預算還要再舉債一九八．七億元，若將這三年加總，林佳龍經手的舉債金額將超過六百廿九億元。

顏莉敏說，根據立法院預算中心截至今年五月最新資料，台中市政府今年公債達一○四七億元，已相當接近舉債上限一四五○億元，且審計部近年的審計報告數次警告台中市財務狀況日趨惡化，行政院主計總處也曾預警，市府卻漠視繼續舉債。

何文海則表示，台中已成為全台第二大城，明年度總預算賒借收入一九八．七億元，創公債法修正後歷年最低；目前台中人均負債是六都第二低，顯示財務狀況穩健。

市府財政局長林顯傾也說明，林市長在一○三年底上任時，市府一年以上債務累計達七七三億元，一○四年度再編列賒借收入一九○億元，合計九六三億元，而舉債上限為一二八四億元，等於舉債空間只剩三二一億元。新市府接手後採取財政緊縮政策，一○三年至一○五年共撙節三六七億元，今年度舉債數是二一七億多元，明年度編列一九八．七億元，留下更多可以掌控的財源，做為前瞻計畫配合款使用，初步估計到一○八年度舉債空間還有三一○多億元。