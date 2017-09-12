〈中部〉107年度總預算 1301.86億創新高

2017-09-12

較今年增34.15億 賒借彌平差短198.7億

〔記者張菁雅／台中報導〕一○七年度台中市總預算案十一日出爐，預算規模達一三○一．八六億元，較今年增加卅四．一五億元，預算規模再創新高。另外，一○七年度歲入預算數為一一○三．一六億元，歲出歲入差短一百九十八．七億元，全數以賒借收入彌平。

另外，根據財政局統計，截至今年八月底，市府一年以上未償債務六百六十五億元，短期債務未償餘額（一年以下）二百廿五億元。一○七年度債務支出編列六．五億元。

教科文、社福歲出各增35.53億、21.09億

主計處長蔣建中昨天在市政會議報告一○七年度總預算編列情形指出，總預算案歲出為一三○一．八六億元，較今年增加卅四．一五億元，創下新高紀錄；歲出增加較多的有教育科學文化、經濟發展、社會福利等，其中又以教育科學文化與社會福利增幅最大，分別增加卅五．五三億元、廿一．○九億元。

歲入則為一一○三．一六億元，較今年增加四十．○四億元，主要為統籌分配稅、房屋稅、遺產贈與稅、汽車燃料使用費及平均地權基金盈餘繳庫增加所致。財政局長林顯傾表示，明年度歲入最大項是稅課收入，從六七九億元成長到七○一億元，增加廿二億元，其中，統籌分配稅就增加十三億元。

托育、長照及捷運綠線支出均逾20億

各項預算方面，托育一條龍編列廿八．六三億元、長照二．○計畫廿四．九二億元、捷運綠線建設經費廿三．六四億元、污水與雨水下水道建設十七．五四億元、老舊校舍改建十五．七五億元、國道四號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道十二億元等。

市長林佳龍指出，民代一直批評台中市債務增加，這只看到帳面數字，台中市正在「囝仔轉大人」階段，很多基礎建設是可以創造稅收、帶動周邊發展，甚至藏富於民，提升人民生活，重要的是把錢在關鍵時刻用在關鍵的建設。

林佳龍也說，教科文支出占總預算約四成，投資教育就是投資未來，相信成果會逐漸顯現。另外，捷運是大都市必備的大眾運輸，現在是建設高峰期，近幾年預算支出增加與捷運綠線有關，且市府為了捷運場站開發收購的土地，均位於寸土寸金的黃金地段上，都是市府的寶貴資產，未來會出現投資效益，增加市庫收入。