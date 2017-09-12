〈中部〉仁愛砂石車路過國姓之爭 暫落幕

2017-09-12

投縣長協調 待便道完成再外運

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣國姓鄉民反對仁愛鄉野溪疏浚工程砂石車行駛鄉內平面道路，原訂昨起連續三天封路抗議，經縣長林明溱出面協調，基於維護民眾通行安全，協請仁愛鄉的砂石待北港溪砂石車便道整修完成再行外運，讓連日來兩鄉劍拔弩張的紛爭暫時落幕，國姓鄉民則希望縣府言而有信，否則抗爭封路再起。

仁愛鄉黃肉溪疏浚砂石約一萬七千立方公尺，砂石外運車輛須行駛台廿一線、投一三三線，引起沿線國姓鄉北港、長流、石門、大旗、國姓、柑林等六村居民不滿，鄉長丘埔生日前兩度率村長、鄉民召開記者會，要求仁愛公所待縣府的北港溪砂石車便道整修完成再行清運，八日首度封路抗議，昨更計劃一連三天於台廿一線北港國小對面廣場持續封路。

昨一早仍有零星砂石車進出，埔里分局不敢大意，調派大批警力進駐，重申遵循「行政中立」、「依法行政」立場，尊重民眾申請集會權利，若違法封路攔車，也將依法逮捕，絕不寬貸。

上午九時抗議民眾陸續集結，鄉長丘埔生則表示，經親自打電話給縣長林明溱，表達國姓鄉親基於通行安全與生活品質的訴求，縣長也表贊同，並允諾與仁愛鄉長江子信協調，加上泰利颱風直撲而來，因此明起暫停砂石外運，待北港溪砂石車便道整修完成再行作業。

經縣長出面調停，鄉民結束抗議，但希望縣府言而有信，否則抗爭封路勢在必行，丘埔生感謝縣長幫忙，對與仁愛鄉長江子信之間的爭執，也願當面致歉。

但縣府工務處表示，目前黃肉溪床與北港溪砂石車便道並未銜接，能否順利施工，須儘快委由顧問公司進行現勘評估。