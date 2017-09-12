〈中部〉泰利颱風進逼 溪州青蔥忙搶收

2017-09-12

〔記者陳冠備／溪州報導〕泰利颱風已朝台灣直撲而來，彰化縣溪州鄉種植青蔥的農民昨日天未亮就已經出門採收，供量比平日多二成，埤頭供銷市場出貨量也比前日增加三成，其中包心白菜供量從十公噸暴增十八點九公噸，增加近一倍。農民表示，近日青蔥量少價高，雖其生長不符預期，但為避免血本無歸，只能先搶收。

溪州鄉三條村是青蔥盛產區，受颱風影響，昨日社區不少農民在清晨五點就去蔥田採青蔥，接著馬不停蹄的運回家中清洗、綑綁，整裝出貨，希望趁蔥價高時賣得好價錢。翁姓農民表示，今年氣候燥熱，不利青蔥生長，白色莖肉部分比往年短小許多，標準應該十五公分以上，可是今年只剩十公分，甚至更短，原本這些短蔥都應該重新復植，但市場供貨吃緊，加上颱風來襲，只好先採收，否則青蔥泡水後就沒救了，損失更慘重。

埤頭包心白菜供貨量倍增 菜市場苦瓜先漲價

埤頭供銷中心是當地包心白菜重要集散地，遇到颱風來襲前夕，菜農不敢輕忽，紛紛提早採收，昨日到貨量從平日十公噸暴增到十八點九公噸，把大型運菜車塞得滿滿的。

許姓菜農表示，包心白菜是看天吃飯的蔬菜，日前數波午後陣雨後出現豔陽，造成不少包心白菜根部加速腐爛，現在颱風又要來了，未免心血白費，能搶收的就先搶收。

面對泰利颱風來勢洶洶，傳統菜市場買氣已經開始強強滾，其中以瓜果類漲幅最為明顯，林姓民眾表示，白苦瓜上週每台斤才賣二十元，昨日已經飆漲到六十元，覺得很貴；溪湖果菜市場菜價每公斤昨日平均交易價為二十八點六元，比前日小漲二點二元，大宗蔬菜類在穩定供應下，高麗菜每公斤二十二元，包心白菜二十一點五元，仍維持平盤。