〈中部〉腸病毒升溫 嘉義已有11班停課

2017-09-12

〔記者蔡宗勳、王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣、市國中小八月三十日開學迄今不到兩個星期，嘉縣已有七個班級因腸病毒肆虐而停課，嘉市也有四班幼兒園停課，因腸病毒就診人數也從八月底上升，醫護人員並發現有些小朋友病情比往年來得嚴重，以往大多以咽峽炎為主，今年手足水泡相當明顯，甚至蔓延全身。

手足水泡像長水痘 甚至掉指甲

嘉義長庚醫院兒童感染科醫師王盈翔說，今年腸病毒疫情比較特別是克沙奇病毒突變，嘴巴水泡不明顯，手腳的水泡卻大到被誤診為水痘，痊癒後一個月還會掉指甲，所幸這株病毒還算乖，不會攻擊腦部造成重症，但患者仍應及時就醫。

嘉縣衛生局副局長蔡淑真表示，開學以來有七班停課，目前還有兩班停課中，所幸沒有重症傳出，但為避免疫情升高，已經啟動聯合稽查機制，要求學校、幼兒園加強宣傳，讓家長和小朋友都能落實防範要領。

縣衛生局疾病管制科長李昭瑢說，腸病毒病毒型多達上百種，且傳染力極強，可經由腸胃道或呼吸道傳染，又以病毒七十一型最容易導致嚴重併發症，因腸病毒沒有特效藥或疫苗，民眾除了勤洗手，也可以依一定比例調製漂白水清潔劑，進行日常環境或物品的表面消毒，注意個人衛生，以降低感染機率。

腸病毒門診與住院是採週計算通報，八月二十日起的第三十四週，嘉義縣、市分別是八與七十五人次，二十七日起的第三十五週各是二十四、九十人次，九月三日起的第三十六週則為三十五、一○五人次，兩地疫情都有明顯上升趨勢，衛生機關研判應與開學後學生交叉感染有關。

嘉市停課的四個班級都是幼兒園，其中一班多達四人罹患腸病毒；市衛生局疾病管制科長黃露葵表示，持續透過幼兒園等學校，加強洗手跟環境消毒等預防措施，市區尚無重症個案。