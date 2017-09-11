〈南部〉（台南）飛虎將軍 將分靈回日本奉祀

2017-09-11

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市安南區海尾寮「飛虎將軍」廟供奉日本二戰飛官杉浦茂峰，造訪參拜的日本遊客絡繹於途，也串起台日兩地友誼。去年九月飛虎將軍首度返回日本老家茨城縣水戶市，引起轟動，最近日方也決定來台分靈飛虎將軍神尊返回故鄉奉祀。

海尾朝皇宮主委吳進池表示，他目前正在日本參訪，日方即表達希望分靈飛虎將軍神尊回故鄉奉祀，同時也要籌設文物館，確切時間還得請示飛虎將軍。

飛虎將軍廟（鎮安堂）是台灣少數奉祀日本人的廟宇之一，建廟緣於一九四四年二戰末期，美軍空襲台灣，日本飛行員杉浦茂峰駕駛軍機應戰，在安南區海尾寮上空遭到美軍擊中。當時，杉浦為避免傷及無辜，避開人口密集的海尾寮村落，而墜毀於村外魚塭區，村民感念杉浦捨己救人，在海尾朝皇宮主神大道公協助下，於一九七○年建廟奉祀，取名鎮安堂，杉浦也升格為神，被封為「飛虎將軍」。

杉浦升格為神，在台灣受到信眾虔誠奉祀，透過日本媒體的報導及網路訊息的傳遞，飛虎將軍廟已成為來台南旅遊的日本遊客必訪景點。

吳進池表示，去年初，飛虎將軍降駕指示，因為思念故鄉想要回日本茨城縣水戶市，並連獲八杯聖杯。去年九月飛虎將軍首度返回故鄉水戶市，在地方造成轟動，水戶市政府也派員接機。這次日方表達分靈意願，廟方也樂觀其成，目前雙方正籌備中。