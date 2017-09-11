〈南部〉（台南）反龍崎掩埋場 自救會籲賴揆換址

2017-09-11

〔記者吳俊鋒／龍崎報導〕原台南市長賴清德接任行政院長，飽受爭議的龍崎區事業廢棄物綜合處理中心計畫，未來的存廢，各界更加關注，當地居民與環保團體都喊話，在這個問題上，新閣揆已無可迴避，希望能「一本初衷」，儘速撤銷該案，保留月世界的自然美景。

李孟諺︰未達共識前 不會發施工許可

代理市長李孟諺強調，市政府將維持過去一貫的立場，在中央與地方未達成共識前，仍不會核發水土保持的施工許可。

龍崎掩埋場計畫遭質疑河川污染與地震安全等，環團反對，地方也抗爭，但因有居民贊成，長期來雙方角力，爭議持續迄今。

場址所在的牛埔里長陳永和，是反對陣營要角，他主張以觀光發展來取代產業污染，呼籲政府變更掩埋地點，不要讓世界級的自然景觀，飽受有害廢棄物的荼毒。

陳永和說，發展觀光是院長賴清德在市長競選期間的十大政見之一，當地牛埔農塘已成為熱門景點，沒理由讓事業廢棄物進駐，希望新閣揆能果斷處理。

而龍船里反對有毒廢棄物掩埋場自救會總幹事高清南，也在臉書PO出給新任閣揆賴清德的陳情信，盼他公開表態，撤銷該計畫。

高清南指出，賴清德曾於六年前在行政院會向吳敦義要求暫緩執行龍崎掩埋場計畫，當時獲得的裁示是環保署、退輔會、經濟部、市政府應繼續協調，若月內無法突破，取得共識，就不做進一步推動，另提替代方案。之前市政府可以中央決策為理由，暫時擱置該案，如今賴清德擔任閣揆了，面對同樣的爭議，已無可迴避，希望能履約換址。

高清南提到，他每五天會重複PO文，在臉書公開陳情，直至賴揆有善意回應為止。