〈南部〉（台南）海安路施工到明年中 商家哀怨

2017-09-11

〔記者洪瑞琴／台南報導〕中西區海安路景觀再造工程已啟動，分三階段封路施工，施工段的店家生意受影響，起碼要撐三至四個月，店家表達配合市府政策，同時也盼望市府有減稅或其他彌補措施。

三階段封路 視需要局部開放

市政府副秘書長吳欣修表示，減稅措施牽涉國稅層面，不是地方政府單方權限，但已要求相關單位督促施工路段儘速輪替，降低施工路段的店家衝擊；同時為避免過年購物消費旺季影響生意，將會趕在年底前階段性完工，或視情況開放部份通行。而施工期間若有大型市集或特別節日活動，也會在不影響工程安全下局部開放。

海安路軸帶景觀工程（府前路至民族路段），採階段性封路施工；分成府前路到中正路段、工期約一一○天，中正路到民生路段、工期約八十五天，民生路到民族路段、工期約一○五天，全線工期預計明年六月完工。

擔憂影響生意 人行道先施作

由於各段需三個月左右封路施工，中央軸帶圍籬禁止車輛通行，只有開放兩側人行道通行。林姓店家反映，樂於配合市府美化市容，可是封路勢必影響顧客進來意願，加上店前人行道路面地磚將來也要敲掉換新，「客人更不想進來了」。也有商家指出，封路禁止車輛進出，裝卸貨很不方便。

海安路商圈協會理事長黃睿勳表示，為了讓海安路商圈空間脫胎換骨，店家都樂意配合，都發局與施工單位也與商圈店家成立Line群組，即時反映及解決問題，在專業技術評估下調整順序步驟，將先施作人行道，讓店家好做生意。