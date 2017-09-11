〈南部〉（台東）南迴夜間接駁車 載客少噪音擾民

2017-09-11

〔記者陳賢義／台東報導〕台鐵南迴鐵路電氣化工程夜間施作，每週一至四、六停駛夜間列車，動員公路接駁專車作替代，但載客小貓兩三隻，轟轟引擎聲響傳擾民；家住知本火車站附近的謝姓婦女說，接駁專車一輛輛的經過，大部分車內都是一片漆黑不見載客，而她和家人卻飽受引擎噪音之苦。

因應南迴鐵路電氣化施工，台鐵祭出晚間公路接駁替運方案，每週一至四、六自晚上七時以後停駛潮州至台東間雙向列車，改由公路客運替運，考量減班造成旅客不便，票價也採優惠票價，替運時間至一○八年六月為期約兩年。

台東縣政府表示，南迴鐵路是單線鐵路且多在崇山峻嶺間，工程施工必須占用軌道，加上人員機具材料運送不便，鐵工局原規劃台東至潮州間的火車全數停駛以利工程展開，但因南迴線是台東重要的交通命脈，停駛對於縣民及遊客影響甚大，經與鐵工局、台鐵局多次協商，協調於搭車人數較少的日期供鐵工局施工，餘維持正常行駛。

台東縣政府表示，公路替運週一至週四及週六傍晚五時至九時，每半小時開行一班台東至高雄直達車，停靠知本、太麻里、金崙、大武，每一小時一班台東到潮州區間車，停靠知本、太麻里、金崙、瀧溪、大武、枋寮，週六再額外加開班次。

「根本沒有乘客，接駁專車又如此頻繁，真的很困擾」謝姓婦人說，知本火車站原本車輛不多，近日卻突然倍增，好奇察看每班接駁專車都沒什麼人，轟隆隆的引擎聲擾人睡眠，美意已造成車站附近居民困擾，盼相關單位能檢討改進。