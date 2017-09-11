〈南部〉里港美濃滇緬小鎮 潑水節拚觀光

2017-09-11

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東里港與高雄美濃邊界有個跨縣市的社區結構，居民是五十多年前來自泰北滇緬邊荒金三角的異域孤軍，到現在仍保留異域的飲食文化與風俗，幾乎快被人遺忘的小鎮昨天舉辦潑水節活動，帶領民眾認識異域文化。

信國社區發展協會理事長鍾德明說，早期他們由行政院退輔會高雄農場安置在高屏交界荖濃溪旁河床地，分別位在屏東縣里港鄉信國自治一村、定遠自治三村，及高雄市美濃區精忠自治二村、成功自治四村，是一個跨縣市的社區結構，偏鄉農村生活不易，人口老化嚴重。

四個村落裡擁有八個中國省籍、十二個少數族群，傳自滇緬故鄉的服飾、口音、口味在社區中能一覽無遺，透過農委會農村再生計畫補助，昨天辦理了雲南美食文化季與潑水節活動，現場大朋友小朋友抓起水瓢、水槍互相潑水，景象格外消暑。

現在社區約有五百多名住戶，大家從生活中發想，像是塞滿香料的魚、豌豆涼粉、米干、破酥包等美食，並有DIY少數民族服裝等體驗活動。

鍾德明表示，潑水代表洗舊迎新，水也象徵著幸福，在雲南、緬甸等地都有潑水節的傳統，這樣的活動可以帶動更多人認識社區。

鍾德明說，滇緬社區和客家、河洛及平埔族等族群比鄰而居，交融出地方多元的文化特色，現在第二、三代的住民重新振興，慢慢回到社區，展現台灣的多元性，也讓後代記得這段來自異域的歷史。