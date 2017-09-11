〈台北都會〉西門享樂祭Cosplay決戰 柯諷「魁Mei」胖

2017-09-11

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市長柯文哲昨天到西門町參加第四屆「西門享樂祭—Cosplay決戰西門町」決賽，今年Cosplay大賽除一般表演組，還推出符合西門傳統信仰的林默娘裝扮組。當柯到場時已輪到最後一組Cosplayer「魁Mei」的表演，柯致詞時卻快言快語，說自己剛到時看到台上林默娘，想笑又笑不出來，「不過後面馬上跟我說，只有這個比較胖而已，他怎麼知道我在想什麼」，隨後大笑出來；柯後來受訪坦承自己失言了。

Cosplayer「魁Mei」郭嘉儀為「西門享樂祭—Cosplay」第三屆冠軍及第二屆季軍，她表示，自己已經近四十歲，有一個七歲女兒，玩Cosplay有廿三年。

對於市長的發言，她說，柯文哲之前參加活動也曾Cosplay漫畫「火影忍者」中的主角「漩渦鳴人」，當時她也講一句那是年輕人才可以扮的角色，「難道他年紀大就不能扮了嗎？一樣的道理。」

魁Mei：Cosplay超越身材、外表、性別

郭嘉儀說，希望市長可以多了解Cosplay文化，Cosplay這塊無論是身材、外表還是性別，大家都已經超越這些限制的東西；如果柯未來想要推廣動漫這塊，應該多站在他們的立場去了解文化。她也體諒，市長可能是無心之過，應該是因為來不及準備。

談到這次比賽，她表示，自己已經盡力了，這次比賽準備了一個多月，但這次林默娘這組很強，上一屆前四名都參賽，她來參加比賽都是秉持同樂會的心態，玩了很久的好朋友一起聚會，交流彼此的經驗。林默娘組最終由Coser「榆子／溜隻貓」得到冠軍，獲得價值三萬元的百貨公司禮券。

徒步區促進會爭取地下街為動漫基地

西門徒步區街區發展促進會理事長劉家鑫提到，舉辦四屆的Cosplay大賽最怕下雨，希望未來可以有個室內場所，提議把目前閒置的西門地下街變成動漫基地。

商業處表示，地下街屬於捷運公司，過去因為缺乏電扶梯和電梯，難以讓商家進出貨，但捷運公司日前向市長專簽，讓促進會可以從八月試營運到明年三月，使用空間有八十五坪；但促進會認為空間過於狹窄，希望爭取更多空間，目前仍在討論。