〈台北都會〉小黃接送服務 北市府員工運將多抱怨

2017-09-11

柯P僅搭過一次做示範

〔記者沈佩瑤／台北報導〕為增加公務車使用效率，台北市長柯文哲在二○一五年十一月時曾宣布，北市府公務車由專人專車改為統一調度，因首長反彈，最後政策「夭折」，今年他再推「計程車（小黃）接送服務」，卻不獲市府員工好評，計程車司機也抱怨連連，柯則僅搭過一次。

柯文哲從早到晚嗡嗡嗡，連帶不少局處人員早出晚歸，假日還要宣傳市政活動，導致不少公務車駕駛無法充分休息；另為配合一例一休上路，柯市府今年四月推動「計程車（小黃）接送服務」，各局處可視情況利用隨叫隨到的計程車，減輕駕駛負荷。

「小黃接送服務」四月試辦、七月正式上路，柯文哲還率先體驗；但事實上柯Ｐ僅搭了一次「示範性」小黃接送，之後維持原本由隨扈充當司機備用人力的方式。

北市秘書處解釋，「小黃接送服務」是由秘書處以大宗採購方式與計程車業者簽約，各局處若因處理急要公務而無公務車時，可呼叫特約計程車接送，費用採月結方式，由各局處經費支應。

然而政策上路至今，卻有不少市府員工私下抱怨，月結計程車態度差，有時呼叫許久仍等不到車，還不如直接在路上攔，況且「因處理急要公務而無公務車」本來就容許搭乘計程車，看不出特約計程車有何優點。

首長：路線不熟反耽誤公務

還有首長抱怨，公務車司機清楚常去的地點路線，叫來的計程車司機未必知道，繞半天反而耽誤公務。

小黃司機：月結恐影響生計

計程車司機對月結客人也滿腹苦水。林姓及張姓司機抱怨，跑車賺的是辛苦錢，月結客人接多了恐將影響生計，加上月結客人要求多，避之惟恐不及。