〈台北都會〉柯盯公務車里程數 局處首長壓力大

2017-09-11

〔記者沈佩瑤／台北報導〕柯「省」長自詡撙節還債功力一流，斤斤計較，連公務車也不放過。北市府市長室近期統計各局處一○五年度公務車使用情形，檢討里程數，太高或太低都須說明，連油耗表現也列入評比，做成排行榜。不少首長和局處皆認為，沒有標準的評比只是徒增壓力。

4首長座車 105年度里程異常

北市府市長室統計，北市府在一○五年度共有七二三輛公務車，平均年里程數為七二○三公里，有多輛公務車的年里程數遠高於平均值，被點名「里程異常」，且前五名中就有四輛首長座車，分別為台北市立大學首長座車三萬三三八八公里、兵役局首長座車三萬○五三六公里、美術館首長座車二萬九七二三公里、副市長鄧家基用車二萬七四四三公里。

其中台北市立大學首長座車三萬三三八八公里，「榮獲」全市府公務車里程異常偏高第一名。北市大對此指稱，一○五年度為了執行招生業務，拜訪超過七個縣市，由於某些機關交通較為不便，須經過多次轉乘不同交通工具才能抵達，顧及效率和機動性，校長直接開首長座車上山下海，省時也增強行動力。

北市大表示，目前沒有接獲市長室檢討通知，但確實是用在公務上，名列第一也沒有辦法，會提出相關報告。而其他被點名異常偏高的局處也說，基於執行業務需要，因行程密集、範圍較廣，才導致里程數偏高。

有不具名局處首長私下坦言，每個局處的業務不同，如果符合公務車使用規範，且不是因為機器故障造成異常，這種「排行榜」實在沒有必要，「難道要提著一堆公文搭公車或是騎YouBike嗎？」何況里程數一定有高有低，沒有標準的評比只是徒增局處壓力。

有人員建議依業務性質評比

另有局處雖然認為公務車也該管考，但建議按照業務性質進行評比。不具名的市府人員表示，每個局處的業務不太一樣，應該依照業務性質分類，並納入業務執行內容、範圍等更細緻的因素，如果只是單純比較里程數、油耗表現等大雜燴式的「超級比一比」，沒有太大意義。